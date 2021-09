Torna ‘Special Guest’, dal 3 settembre la nuova stagione su DeAKids

Al via venerdì 3 settembre, in prima serata su DeAKids (Sky 601 e NOW), la nuova stagione di Special Guest, in onda ogni weekend e disponibile online su deakids.it. Il programma racconta ai ragazzi la musica, e non solo, grazie all’incontro con i protagonisti del mondo dell’intrattenimento che che si confessa a ruota libera tra note, passioni, fan e aneddoti.

Il primo protagonista della nuova stagione è Awed, creator e vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che racconterà ai ragazzi quali sono i trucchi per “sopravvivere” in un reality show e come usare al meglio i social network. A settembre saranno ospiti del programma anche Matt & Bise, Gabriele Vagnato, Weedy e i La Presa Twins.

Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, Special Guest ha ospitato i personaggi più amati dai ragazzi, tra musica, TV e web come Irama, Francesco Gabbani, Gaia, Diletta Leotta, Federico Cesari, Fabio Rovazzi, Luciano Spinelli, Annalisa, Arisa, Boomdabash e Michele Bravi solo per citarne alcuni.