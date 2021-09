Neima Ezza, il nuovo singolo ‘Frero’ dal 3 settembre

È disponibile da venerdì 3 settembre Frero (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Neima Ezza prodotto da Nerso. Il brano esce a pochi mesi dalla traccia precedente Block e dall’ep “PERIF”.

Frero è la descrizione di una delle persone che più sono vicine a Neima Ezza. Il sentimento di stima e il senso di gratitudine che l’artista prova per quello che viene considerato a tutti gli effetti un “fratello” traspaiono da ogni singola parola del testo. Il vissuto del rapper all’interno del tessuto sociale caratteristico della periferia milanese, leitmotiv della sua intera produzione musicale, emerge anche in questo brano, in cui si sottolinea quanto, tra momenti difficili e l’avere poco o nulla, sia importante avere un “frero”che ti guarda le spalle.

Le sonorità latine e il beat incalzante conferiscono al brano un’aura di felicità, a sottolineare che, per esserlo davvero, basta avere un fratello al proprio fianco.