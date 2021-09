La Nazionale Italiana Cantanti in campo il 5 settembre, apre Federica Carta

La Nazionale Italiana Cantanti, guidata dal Presidente Enrico Ruggeri, riparte con la Partita della Solidarietà domenica 5 settembre alle ore 17.00 al Nuovo Campo Sintetico. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno interamente devoluti alla “Fondazione Città della Speranza” e “Medici con l’Africa Cuamm”.

Confermate finora le presenze di Bugo, Paolo Vallesi, Moreno Conficconi (Extra Liscio), Pago, Alessio Bernabei, Oskar (Statuto), Marco Ligabue, Moreno Donadoni, Pierdavide Carone, Luca dei Sonohra e molti altri. Saranno tre gli artisti a debuttare fra le fila della Nazionale Cantanti: Vegas Jones, Mydrama e Leo Gassmann. A questi nomi si aggiunge la partecipazione della cantautrice Federica Carta che apre l’evento.

La Partita della Solidarietà sarà presentata da Luca Abbrescia, Gigi Zini e Alice De Bortoli, una delle giovani influencer italiane più seguite di sempre. «La squadra All Star Vicenza Solidale nasce dall’idea di unire, in una sola missione benefica, persone del territorio ed ex giocatori di calcio con l’obiettivo comune di andare in goal per la solidarietà – dichiara Roberto Balbo – responsabile squadra All Star Vicenza Solidale – Faranno parte di questa squadra diversi ex calciatori professionisti che si sono affermati anche qui a Vicenza, tra cui Stefan Schwoch, Fabio Viviani, Massimo Beghetto, Alex Dall’Amico e il mister Rolando Maran».

L’appuntamento verrà trasmesso sui canali IG della Nazionale Italiana Cantanti e su quelli degli artisti che scenderanno in campo e, sarà possibile fare le donazioni a sostegno dei progetti attraverso la piattaforma.