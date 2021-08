Una voce per l’Europa, le finali per l’Italia dall’1 a 3 settembre a Riccione

Il concorso musicale Una voce per l’Europa, presentato dalla Nove Eventi 9E, si avvicina alle Finali Nazionali del concorso che si svolgeranno il 1°, il 2 e il 3 settembre a Riccione (RN). Terminata la fase delle Finali Regionali, verranno selezionati i 24 concorrenti – 12 per la categoria Brani in Lingua Italiana (BLI) e 12 per quella Brani in Lingua Straniera (BLS) – che accederanno all’ultima tappa.

Il 1° e il 2 settembre si terranno le due Finali Nazionali di categoria per decretare il vincitore della categoria BLS e BLI mentre il 3 settembre va in scena la Finalissima Nazionale. Al Vincitore di ciascuna Categoria e al Vincitore della Finalissima del Festival sarà offerto un contratto fonografico del brano in gara e relativa promozione via radio/tv/web-tv.

Al Vincitore Assoluto della Finalissima e, quindi, del Festival è attribuita la facoltà di partecipare, non in gara ma quale ospite per l’esibizione, alla Finalissima del Festival Sanremo Rock e Sanremo Trend organizzata da Nove Eventi l’11 settembre presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Al Vincitore è attribuita, inoltre, la facoltà di partecipare quale ospite, in data 4/09/21, alla Finale di Miss Reginetta d’Italia, il cui passaggio verrà diffuso in differita su Rete4 a cura di Media Event. La Giuria individuerà, inoltre, i primi cinque concorrenti appartenenti a ciascuna Categoria che sono acceduti alla Finalissima, i quali avranno facoltà di partecipare, per conto di Media Event Srl, all’International Festival Partner – Gran Galà dei Festival che si terrà in San Marino (Teatro Titano) dal 14 al 16 ottobre.