APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN, il cast serata per serata

Manca sempre meno all’evento APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN, il Festival di musica live che porta all’Arena di Verona – e in live streaming su LIVENow – il meglio della scena pop italiana contemporanea con un super-cast composto da sei artiste e artisti per sera che si esibiranno nelle serate del 17 e 18 settembre.

Ogni set, della durata di 20 minuti ciascuno, sarà senza uguali con i musicisti che porteranno sul palco scenografie e produzioni musicali nuove e mai viste. Le performance all’Arena di Verona renderanno il festival unico nel panorama live italiano.

Anche quest’anno, Heroes sostiene una causa sociale importante: Mission Diversity, il progetto musicale di Music Innovation Hub e Keychange per la diversità in ambito musicale. L’obiettivo è consentire pari opportunità a donne e minoranze di genere all’interno dell’industria musicale.

Ecco il programma:

Venerdì 17 settembre sarà la volta di Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni

sarà la volta di e Sabato 18 settembre toccherà ad Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame

Radio Partner dell’evento: Radio Italia, Radio Deejay e Rai Radio 2. I biglietti sono disponibili online via TicketMaster, TicketOne e VivaTicket; per il live streaming su LIVENow.