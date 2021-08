‘Sul tetto del mondo’: il 12 settembre la docufiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà

[CS] Alla vigilia del decennale della sua scomparsa, la storia straordinaria del Re della Alpi Walter Bonatti e la sua grande storia d’amore con Rossana Podestà arrivano in prima tv assoluta su Rai 1 con una docufiction evento, Sul tetto del mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà, diretta da Stefano Vicario, figlio di Rossana, in onda domenica 12 settembre in prima serata con protagonisti Alessio Boni e Nicole Grimaudo.

Centrale nella narrazione l’eco della celebre spedizione alpinistica che il 31 luglio 1954 conquistò per prima la vetta del K2, le polemiche che seguirono e la lotta lunga cinquant’anni per affermare definitivamente la versione di Bonatti. Molto ricca la parte documentaristica, grazie al contributo del CAI – Club Alpino Italiano e grazie al contributo del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino. Viene ripercorsa così l’intera vita di Bonatti, dall’infanzia difficile alle imprese alpinistiche in tutto il mondo, dai reportage realizzati per la rivista Epoca ai viaggi con Rossana, fino alla scrittura dei suoi libri.

Arricchiscono il racconto testimonianze di esperti di alpinismo e personalità del mondo del cinema e della cultura: Reinhold Messner e Simone Moro, tra i più famosi alpinisti al mondo; Vincenzo Torti, Presidente del CAI; Roberto Mantovani, amico di Bonatti e storico dell’alpinismo; Nando Nusdeo, membro dei “Pell e Oss”. Tra gli intervistati anche Piera Detassis, Valeria Fabrizi, l’editor Giovanna Canton, la guida alpina Arnaud Clavel, Fabio Fazio, Michele Serra, il giornalista e biografo di Bonatti Angelo Ponta, le nipoti della Podestà, Alice e Margherita Vicario