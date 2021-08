Manuella, esce l’EP di debutto ‘Giostra’ TRACKLIST

Nativa di Budoni in Sardegna, Manuella debutta venerdì 27 agosto con l’EP Giostra anticipato dall’omonimo brano e videoclip lo scorso 30 luglio. Il progetto dell’artista conduce in un viaggio intimo e coinvolgente, tra ricordi, emozioni ed esperienze di vita vissuta alla costante ricerca di sé stessa, in equilibrio tra memorie e contemporaneità, tra passato e futuro, tra radici ed evoluzione.

Presentato in anteprima sabato 14 agosto in occasione del Time in Jazz di Berchidda (SS), nella sezione “Time After Time”, l’EP racconta l’intensità della sua artista che si è esibita in un live con cui ha trasportato i partecipanti in una dimensione altra, ancestrale, trasparente e misteriosa come la sua terra. Protagonista è proprio l’affascinante Sardegna, terra natia con le sue tradizioni, magie e tesori che si intrecciano al viaggio di Manuella negli anni lontano da casa.

Così, la cantautrice traccia è un saliscendi di emozioni che ha come meta arrivare alle persone che stanno cercando di fare ordine dentro di se stesse ma ancora faticano a trovare la propria voce. DI seguito la tracklist di Giostra:

Sceti tui Ad Oslo per due giorni Giostra Ho smesso Ego R.I.P. Sua Maestà