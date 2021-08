Festival itinerante “La Notte della Taranta”, il 24 agosto tappa a Soleto

[CS] Il festival itinerante “La Notte della Taranta” si avvia verso le battute finali del viaggio musicale che racconta la storia del Salento, una terra ricca di tradizioni. Il 24 agosto fa tappa a Soleto in Piazza Osanna. Il Festival continua il suo viaggio sonoro con un ricco calendario di appuntamenti, che tappa dopo tappa condurrà fino al Concertone del 28 agosto a Melpignano (Le), l’attesissima lunga notte di musica tra memoria e visione, con gli annunciati maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame, che sarà trasmesso per la prima volta da RAI 1, il 4 settembre alle 23.15.

Alle 21:00 per Le Parole del Festival, momento dedicato alla cultura, alle tradizioni e al territorio, incontro con il “paesologo” Franco Arminio, poeta e scrittore che da anni racconta il nostro Paese, il Sud e i suoi paesini mettendo in evidenza lo studio e la tutela dei paesi nella loro realtà presente, con un interesse alla loro tutela in visione del futuro. Uno sguardo all’avvenire che si mostra anche nella lotta allo spopolamento dei comuni, che Arminio porta avanti da anni. Un’esperienza vissuta sulla sua stessa pelle, vedendo le strade del suo paese, Bisaccia (provincia di Avellino), diventare sempre più vuote anno dopo anno. Una delle politiche che potrebbero essere d’aiuto, la fusione di piccoli comuni e la collaborazione tra le amministrazioni locali.

A seguire alle 22.00, la musica diventa protagonista con l’atteso Concerto dell’Orchestra Popolare “La Notte Della Taranta”. Cresciuta negli anni, l’Orchestra è oggi composta da musicisti di pizzica e musica popolare di tutto il Salento. Ogni anno, si modula, si trasforma e si plasma nel Concertone finale del Festival a Melpignano, diretto da un diverso maestro concertatore, con cui rivisita il repertorio tradizionale collaborando con noti artisti italiani e internazionali. Esibendosi anche all’estero durante il resto dell’anno, rappresenta il formidabile strumento di promozione culturale di un affascinante mondo nel mondo.