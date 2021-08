A Roccuzzo il Premio Speciale Deejay con il singolo ‘In riva al mare’

[CS] È In riva al mare (D. Amerio – A. Bevilacqua – G. Roccuzzo / BIT Records), il nuovo singolo di Roccuzzo, ad aggiudicarsi il PREMIO SPECIALE DEEJAY a DEEJAY ON STAGE 2021, il popolare contest del Network diretto da Linus che si tiene ogni anno a Riccione.

La canzone ha superato le selezioni di oltre 700 brani arrivando alla finale di sabato scorso 21 agosto quando ha ricevuto il prestigioso Premio dalle stesse mani di Linus. Spiega l’artista a proposito del brano:«La voglia di star bene mi ha fatto tornare alla mente immagini piacevoli, come delle istantanee di momenti sereni: il mare, la musica e una persona con cui condividerli. La voglia di ballare è il volersi liberare da ogni limite e problema che ci frena. Tra odori e sapori inebrianti i sensi si amplificano e i corpi si muovono con la musica illuminati dai riflessi “dell’argento che gli scorre nelle vene”».

Con In riva al mare Roccuzzo torna dopo aver macinato numeri strabilianti: in questi mesi è riuscito a collezionare 3 singoli nella top 50 iTunes, #1 e #3 in contemporanea di due singoli della classifica Viral di Spotify, #1 dei brani Virali su Tik Tok e #1 Hot 50 Italia Tik Tok.