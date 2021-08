‘Ma Stasera’ di Marco Mengoni è Disco di Platino e vola nelle radio italiane

[CS] Ma Stasera (Epic Records Italy / Sony Music Italy) di Marco Mengoni è certificato Disco di Platino. Il singolo è al 1° posto della classifica EarOne e da tre settimane è il più trasmesso dalle radio italiane. Il brano è un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni ‘80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla modernità dei giorni nostri. Un pezzo funk, un incontro tra digitale e analogico, “sintetico” e “suonato” insieme, in grado di unire drum machine, basso synth e batteria elettronica con archi, piano e chitarre suonate.

Il testo di Ma Stasera(prodotto da Tino Piontek – in arte Purple Disco Machine), scritto dallo stesso Marco con Davide Petrella (Musica di F. Catitti/F. Abbate/D. Petrella), è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità.

Ed è proprio con Ma Stasera che Marco ha annunciato i suoi primi live negli stadi per l’estate 2022. Mengoni sarà, infatti, protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita. Appuntamento il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.