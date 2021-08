‘Flag Day’, la colonna sonora con brani di Eddie Vedder e Glen Hansard

[CS] Seattle Surf & Republic Records pubblicano la colonna sonora originale del film Flag Day. Composta da 13 tracce, i brani accompagnano il film presentato al festival del cinema di Cannes e che vede il vincitore dell’Academy Award Sean Penn, nel ruolo di regista e attore principale al fianco di sua figlia Dylan Penn. La colonna sonora comprende canzoni di Cat Power, che ha collaborato in tre brani originali e in una cover, Glen Hansard, Eddie Vedder e il primo singolo estratto, My Father’s Daughter di Olivia Vedder. In totale, Vedder e Hansard hanno lavorato a otto nuove tracce.

Flag Day è la seconda collaborazione cinematografica di Vedder con Penn, la prima è stata “Into the Wild” del 2007 per la quale Vedder ha vinto un Golden Globe come migliore canzone per un film. Il cast è composto da Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Jack Penn, and Katheryn Winnick.

La tracklist della colonna sonora ufficiale

My Father’s Daughter Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Olivia Vedder Flag Day Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder I Think Of Angels Written by Kristján Kristjánsson / Performed by Cat Power Tender Mercies Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder Rather Be Home Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder I Am A Map Written by Chan Marshall / Performed by Cat Power As You Did Before Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Glen Hansard There’s A Girl Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Olivia Vedder, Glen Hansard, and Eddie Vedder I’ll Be Waiting Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder I Will Follow Written by Chan Marshall / Performed by Cat Power Wave Written by Glen Hansard and Eddie Vedder / Performed by Glen Hansard and Eddie Vedder Drive Written by William Thomas Berry, Peter Lawrence Buck, Michael E. Mills, and John Michael Stipe / Performed by Eddie Vedder Dream Written by Chan Marshall / Performed by Cat Power