James Blake, il nuovo singolo è ‘Life Is Not The Same’ VIDEOCLIP

[CS] James Blake, vincitore di un GRAMMY® Award, cantante, cantautore, polistrumentista e produttore, ha pubblicato Life Is Not The Same, il secondo estratto dal suo prossimo album Friends That Break Your Heart fuori il 10 settembre e di cui è già disponibile il preorder nei formati CD e vinile. Il brano è una collaborazione con il produttore Take a Daytrip, che ha co-prodotto la traccia “Industry Baby” di Lil Nas X & Jack Harlow con Kanye West.

Con testi introspettivi e melodie eteree, il singolo dimostra l’ampia gamma e la forte vulnerabilità di Blake che è definita da questo concept album. La traccia segue il primo brano estratto dall’album, Say What You Will ed è accompagnato dalla pubblicazione del video ufficiale con James Blake accompagnato da Finneas.

Friends That Break Your Heart, definito dallo stesso Blake un concept album, è il primo progetto discografico dell’artista da tre anni. James ha lavorato fianco a fianco con l’artista Miles Johnston per realizzare una cover riflessiva dell’album. Il risultato è un incapsulamento visivo delle emozioni suscitate in tutto il corpo dell’opera.