Junior Cally pubblica ‘Come Monet’ in attesa del nuovo album ‘Un passo prima’

[CS] Dopo un periodo di isolamento, a chiusura di un percorso di rehab a cui si è sottoposto nel corso degli ultimi mesi, Junior Cally ha deciso di pubblicare a sorpresa un brano inedito dal titolo Come Monet (Epic Records Italy/Sony Music), primo estratto dal suo nuovo album che sarà disponibile da venerdì 10 settembre su tutte le piattaforme e negli store fisici.

Questo il post integrale con cui l’artista ha presentato il nuovo inedito: «Sto bene e sono rientrato a casa da qualche giorno. Sono state settimane intense a chiusura di un percorso iniziato mesi fa. Sapevo che sarebbe stata dura e ora è il momento più difficile, stare in mezzo alla gente e riuscire a combattere ogni volta che la tentazione ti tende la mano. Ho deciso di buttare fuori un brano a cui tengo molto. C’è dentro tutto il mio mondo di prima e se siete arrivati qui pieni di pregiudizi, potete anche non ascoltarlo. Non ascoltatemi.

In questo spazio, nel mio pezzetto di questo buco nero chiamato Instagram, non c’è mai stato posto per l’ipocrisia, solo per la verità anche quando è dura. Ma se vorrete ascoltarmi, allora ne sarò felice, perché se c’è una cosa che ho imparato in questi mesi è il potere della condivisione. E la forza della sincerità. Condividere è prendersi cura. Vi bacio.».

Disponibile su tutte le piattaforme streaming, Come Monet è una canzone intensa, autobiografica ed esplicita, che racconta senza filtri della sua dipendenza dal sesso. L’uscita del brano è accompagnata anche dal videoclip, diretto da Daniele Barbiero, che vede Junior Cally protagonista di un’orgia tra promiscuità, fluidità sessuale e baci gay.

A gennaio 2022, Junior Cally sarà live con due date speciali a Roma e Milano, organizzate da Friends & Partners. Queste le nuove date, dopo il posticipo a causa dell’emergenza sanitaria:

15 gennaio 2022 al Largo Venue di Roma e

29 gennaio 2022 all’Alcatraz di Milano.

Chi acquisterà la copia fisica dell’album Un passo prima su Amazon.it, fino al 15 settembre, avrà diritto ad usufruire di un prezzo speciale sui biglietti dei live di Roma e Milano attraverso un codice utilizzabile su Ticketone.it che verrà inviato via mail agli acquirenti a partire dal 10 settembre.