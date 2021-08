IMAGinACTION 2021, tra gli ospiti Cocciante, Shade, Ron e Mahmood

[CS] A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, che si terrà a Forlì dal 27 al 29 agosto, l’organizzatore Raffaella Tommasi per Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvati annunciano nuovi importanti ospiti che vanno ad arricchire il calendario degli appuntamenti con gli artisti che saliranno sul palco di Piazza Saffi.

Ospite speciale della prima serata, il 27 agosto, sarà Ricardo Cocciante che riceverà il Premio “Arte e Cultura”, istituito in collaborazione con FIMI per aver composto alcune delle più importanti canzoni italiane di sempre e per aver portato il nome dell’Italia nel mondo attraverso i suoi musical e Opere Popolari.

Per la serata del 28 agosto, invece, sono annunciati come ospiti anche irene Grandi e Shade. Nel corso delle tre serate, verranno inoltre premiati Ron (Special Award alla carriera costellata di importanti videoclip) e Mahmood (Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi videoclip).

I biglietti sono disponibili sulle piattaforme Ticketone per la serata del 27 agosto e Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.