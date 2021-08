Ed Sheeran, ‘=’ (Equals) è il nuovo album in uscita il 29 ottobre, la tracklist

Nuovo album per Ed Sheeran che ha annunciato i dettagli di ‘=’ (Equals), dal 29 ottobre su etichetta Asylum Records (pre-order). Insieme all’annuncio, Sheeran ha pubblicato anche l’emozionante Visiting Hours che fa parte del quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici. Le tracce sono un insieme di brani composti durante l’arco di 4 anni, dopo l’uscita del multi-premiato album ‘÷’ (Divide), in cui Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore, della perdita, della resilienza e della paternità mentre analizza la sua carriera e la sua realtà (‘Tides’).

Ed Sheeran ha commentato “= (Equals) è un album molto personale e significa molto per me. La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni – mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici – e nell’album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi”.

In giugno, Ed Sheeran ha pubblicato Bad Habits, il suo decimo singolo a raggiungere il n° 1 della Uk chart dove è rimasto per ben sette settimane consecutive ad oggi – brano che ha superato il mezzo milione di vendite più velocemente quest’anno. Per il 2 settembre Ed Sheeran ha in programma un concerto intimo per i suoi fan allo 02 Shephers Bush Empire di Londra per festeggiare il 10° anniversario del suo album di debutto ‘+’.

La tracklist di ‘=’

Tides Shivers First Times Bad Habits Overpass Graffiti The Joker And The Queen Leave Your Life Collide 2step Stop The Rain Love In Slow Motion Visiting Hours Sandman Be Right Now