Il ritorno jazz e italo-americano di Lady Gaga

Con il singolo I Get a Kick Out of You, Lady Gaga e Tony Bennett tornano insieme per un nuovo progetto musicale e ci regalano tante emozioni. Lady Gaga si dimostra come sempre un’artista eclettica e piena di talento, Tony Bennett saluta commosso il grande pubblico, annunciando il ritiro dalle scene dopo decenni di fortunata carriera e più di 100 dischi di pubblicati.

Lady Gaga non ha bisogno di presentazioni, è una delle stelle più luminose del pop contemporaneo. Stefani Joanne Angelina Germanotta ha stravolto l’estetica pop dei nostri tempi, affermandosi con una stravaganza unica nel suo genere. Oltre ad essere una musicista di grande talento, è emersa sin da subito come una vera e propria icona di stile. I suoi look estremi e ricercati, le scenografie teatrali dei suoi show hanno meravigliato e fatto discutere le platee di tutto il mondo. Nel 2008 è arrivata al grande pubblico con Poker Face, uno dei brani più famosi di sempre dedicati al mondo del gioco, e non solo.

L’amore per Lady Gaga è un sottile gioco di strategia. Nei sentimenti, come al tavolo verde, vince chi ha l’abilità di calare le carte giuste, celando le sue emozioni in modo astuto. Inizia così a raccontarci i suoi sentimenti, il successo e l’ossessione per la fama. Segue un’altra grande hit sempre ispirata a questi temi, Paparazzi. Trionfa agli MTV Video Music Awards 2009 ottenendo ben 9 candidature e il premio come Miglior nuova artista. Inizia una scalata stellare.

Dopo l’album The Fame Monster tocca a Born This Way, pubblicato nel febbraio del 2011. Nel settembre dello stesso anno se ne esce con un progetto che sorprende tutti. Pubblica il singolo The Lady Is a Tramp realizzato insieme a Tony Bennett. Anthony Dominick Benedetto, classe 1927, è una delle voci classiche della canzone americana. La strana coppia collabora per l’album Duets II di Tony Bennett.

Pubblicano un video di questo singolo: lui impeccabile crooner d’altri tempi, lei diva del jazz dai capelli verde acqua. Due figure molto diverse, di due generazioni lontane, eppure perfettamente assortite. I due hanno in comune molte più cose di quanto si possa immaginare. Condividono un grande amore per la musica, uno spiccato talento e anche una comune origine. Lady Germanotta è di origine siciliana, i suoi avi sono emigrati da Naso, in provincia di Messina, per trasferirsi a New York nei primi anni del Novecento. Il padre di Tony Bennett, invece, era arrivato in America partendo da Podargoni, vicino a Reggio Calabria. Anche sua madre, nata negli States, era di origine reggina. Tra Lady Gaga e Tony Bennett si è creata subito una grande alchimia, ampiamente premiata dal pubblico.

Durante la promozione dell’album Artpop (2013), Lady Gaga si dedica a un nuovo progetto con Tony Bennett. I due si esibiscono insieme al Jazz Festival di Montréal del 2014, cantando alcuni brani dell’album nato dalla loro collaborazione. Cheek to Cheek. In quest’album, pubblicato il 19 settembre dello stesso anno, vengono reinterpretati alcuni dei più noti standard jazz della musica americana. Il pubblico e la critica accolgono l’opera con entusiasmo. Due diverse generazioni della grande musica pop si incontrano e il risultato è unico.

Gaga e Bennett continuano a collaborare. Dopo l’album Cheek to Cheek, ne incidono un altro, Love for Sale, di prossima pubblicazione. La raccolta uscirà a ottobre per l’etichetta Columbia/Interscope. La presentazione di questo album è avvenuta il 3 agosto, in concomitanza con il 95esimo compleanno di Tony Bennett. È già uscito un video dedicato al singolo I Get a Kick Out of You, celebre brano di Cole Porter.

In questo video vediamo i due cantanti italo-americani registrare il loro pezzo in studio, con una palpabile commozione. La stessa commozione si è ritrovata anche nel doppio concerto che i due hanno tenuto dal vivo, intitolato One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga. Tony Bennett ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle scene, cancellando ogni altro concerto. Il crooner ha scelto di prendersi un po’ di meritato riposo e di riguardarsi. Nel 2016, infatti, a Bennett è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer.

Il cantante ha scelto di continuare a suonare, incoraggiato dalla sua famiglia e dai medici, dichiarando apertamente di non volersi arrendere e di voler combattere lo stigma che c’è intorno a questa malattia. Adesso però il cantante non vuole andare oltre le sue forze. Compiuti 95 anni, passerà più tempo con la sua famiglia.

Nel frattempo, Lady Gaga è sempre impegnata in nuovi progetti. A Novembre uscirà infatti un nuovo film che la vede protagonista, House of Gucci. In questa pellicola interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, donna d’affari e spietata criminale. La somiglianza tra Lady Germanotta e Patrizia Reggiani ha già colpito moltissimo, facendo crescere l’hype già altissimo intorno al film.