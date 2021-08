Cantautorando, la rassegna estiva del Club Tenco: ospiti e programma

[CS] Morgan, Mauro Ermanno Giovanardi, l’artista Marco Nereo Rotelli e Daniele Silvestri sono i protagonisti di Cantautorando, il salotto dei cantautori, dal 13 al 16 agosto a San Terenzio di Lerici (Sp). Cantautorando è una nuova breve rassegna estiva organizzata dal Club Tenco, in cui i cantautori si raccontano con tutta la confidenza che si può raggiungere nel salotto di casa.

Nell’appuntamento di apertura, venerdì 13 agosto (ore 21.30 al Parco Shelley), sarà Morgan a chiacchierare sul palco assieme allo storico presentatore della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco), Antonio Silva con cui proprio Morgan ha condiviso quel palco per due edizioni. Sabato 14 agosto per l’aperitivo di Cantautorando, alle 18.30 in piazza Brusacà, ci sarà un incontro dal titolo Arte, Musica, Poesia, Fumetto attorno alla canzone d’autore in cui interverranno: l’artista Marco Nereo Rotelli, il responsabile artistico del Club Tenco Sergio Secondiano Sacchi e il presidente del Club Tenco nonché fumettista e vignettista, Sergio Staino.

Domenica 15 agosto (ore 21.30 al Parco Shelley) sarà la volta di Mauro Ermanno Giovanardi, una delle voci più apprezzate della canzone d’autore italiana, che sarà accolto sul palco dal giornalista, scrittore e speaker di Virgin Radio, Massimo Cotto. Un viaggio caleidoscopico nei 5 generi musicali: pop, rock, cantautori, jazz, punk. Lunedì 16 agosto (ore 21.30 al Parco Shelley) salirà sul palco Daniele Silvestri. Le tre serate di Cantautorando saranno presentate da Massimo Cotto.