Antonio Sorgentone porta il blues in giro per l’Italia

Antonio Sorgentone – vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent – torna a esibirsi dal vivo con la sua band portando il blues e i suoni Anni Cinquanta in tutta la Penisola. In scaletta, anche brani di Renato Carosone oltre a quelli scritti da Antonio e diventati familiari grazie a spot televisivi.

Un vero e proprio segnale di ripartenza, che sancisce l’inizio di una nuova avventura musicale dopo lo stop forzato ai concerti del Covid19, in cui l’artista porterà sul palco tutta la sua energia. Queste le prossime date in calendario:

7 agosto Roma Aniene Festival

Aniene Festival 25 agosto Mosciano

28 agosto Bologna

Insieme ad Antonio Sorgentone, la band dal vivo formata da Remo Leonzi, chitarra, Riccardo Colasante, batteria, Federico Ullo, contrabbasso.