‘FBI: Most Wanted’ in prima visione assoluta dal 5 agosto su Italia 1

[CS] Da giovedì 5 agosto, arriva in prime-time su Italia 1 la prima visione assoluta dell’action-crime FBI: Most Wanted, spin-off di FBI, prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicagofranchising, Law & Order). FBI: Most Wanted – già rinnovata per una terza stagione – ha esordito sul network americano CBS risultando il nuovo titolo più visto della stagione.

La serie si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau. A capo della sezione Most Wanted, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix, esperto tracker e profiler interpretato dall’indimenticato dottor Dylan Walsh di Nip/Tuck, Julian McMahon. Sotto il suo comando un team di specialisti nella caccia all’uomo, ex militari e analisti il cui compito è assicurare alla giustizia i rimanenti tra i 521 fuggitivi più pericolosi secondo una lista stilata dall’FBI a partire dagli anni ’50.

Nel cast, oltre Julian McMahon, anche Kellan Lutz (Twilight), Roxy Sternberg (Mars), Keisha Castle-Hughes (Game of Thrones) e Nathaniel Arcand (The Lone Ranger).