Thomas torna on stage: il 4 settembre il live show ad Abano Terme

Nuovo appuntamento live in questa estate 2021. Il giovane cantante, ballerino e performer Thomas torna sul palco con Thomas Live Show in calendario il 4 settembre all’Infinity Sport Village di Abano Terme (PD). Lo spettacolo è interamente suonato dal vivo da una band di quattro musicisti (chitarra, tastiere, basso e batteria) sotto la direzione musicale di Carlo Bei e l’artista è accompagnato da un corpo di ballerini, tra cui il coreografo di fama internazionale Etienne Jean Marie che cura le coreografie originali e innovative dello show.

Lo show è l’occasione per farsi coinvolgere nuovamente dalla musica di Thomas che intratterrà il pubblico cantando le canzoni più apprezzate del suo repertorio e ballando su ritmi funky, hip hop, rnb. Ma non mancheranno momenti unplugged chitarra/voce e piano/voce oltre all’esecuzione di cover in tributo ai suoi idoli, grandi artisti del passato.

Il Thomas Live Show è quindi uno spettacolo dallo stampo internazionale ricco di ritmo, energia e momenti di grande emozione adatto a tutte le età. Quella del 4 settembre è una data unica ed imperdibile per uno show organizzato nel rispetto delle norme anti-covid,nonché un segnale di coraggio, forza e ripresa in questo periodo particolare. Le prevendite dei biglietti sono attive su www.clappit.com.