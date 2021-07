Gli italiani Meduza firmano il primo remix di ‘Bad Habits’ di Ed Sheeran

Nuova medaglia al valore per i Meduza, trio italiano formato dai producer e dj Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, che in questi messi stanno mettendo a segno un successo internazionale dopo l’altro. L’ultimo grande record arriva da oltreoceano: Paradise, singolo da oltre 750 milioni di stream, è stato certificato disco d’oro negli Stati Uniti, diventando il terzo singolo consecutivo dei producers, dopo Lose Control e Piece of Your Heart, a raggiungere tale traguardo.

Ma non è tutto: i dj italiani più famosi al mondo calano oggi un altro asso, annunciando una collaborazione con un pezzo da novanta della musica internazionale, Ed Sheeran. Il cantautore più ascoltato al mondo ha infatti scelto proprio Mattia, Simone e Luca per realizzare il primo remix di Bad Habits, il nuovo singolo rilasciato lo scorso giugno. Presentato in anteprima nel dj set sold out della scorsa settimana all’Echostage di Washington DC, il remix è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Bad Habits – Meduza Remix è elettronica dal sound estremamente trascinante. Il beat è contagioso e irresistibile, adatto alle calde notti d’estate in cui l’imperativo è sempre e solo uno: scatenarsi sui dancefloor al ritmo della migliore musica dance. La voce campionata di Ed Sheeran si incastra perfettamente con il mood del brano, un inno alla leggerezza, alla libertà e a tutte quelle bad habits che sembrano prendere il sopravvento con il calar del sole.