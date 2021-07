Yann Tiersen: Kerber – The Film su LIVENow dal 26 agosto

Giovedì 26 agosto, ore 20, LIVENow presenta Yann Tiersen: Kerber – The Film, il film di Yann Tiersen con cui il compositore celebra l’uscita del suo prossimo album Kerber. Prodotto da Up The Game e diretto da Kit Monteith, il film – che ritrae il compositore mentre esegue le canzoni del disco nel suo studio sull’isola francese di Ushant – vede la stessa piattaforma LIVENow coinvolta nella produzione.

L’artista ha trascorso gran parte del 2020 impegnato nella produzione di Kerber, componendo prima le melodie al pianoforte per poi trasformarle ed elaborarle con suoni elettronici e creare paesaggi sonori coinvolgenti. Il regista, Kit Monteith, afferma: “Volevamo documentare il sound completamente nuovo che Tiersen sta sviluppando, utilizzando sistemi elettronici analogici, ridefinendo le composizioni per pianoforte attraverso il campionamento e la sintesi sperimentali.

Speravamo di catturare lo spirito delle sue nuove composizione all’interno di un film dinamico performativo. Attraverso l’utilizzo di nuovi e familiari materiali ho usato la fotocamera 35 mm come strumento analogico per esplorare e riprendere gli spazi naturali dell’isola. La miscela di questi elementi cinematografici digitali e analogici rispecchia l’approccio creativo di Yann Tiersen. Il film abbraccia le loro differenze mentre cerca di trovare una nuova e strana armonia tra loro”.

I biglietti in vendita su LIVENow sono disponibili al costo di €5.00, per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito di LIVENOW.