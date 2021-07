AirPlay radio: Mengoni in vetta, seguito da Kungs e Fedez

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 30.2021 (dal 23 al 29 luglio 2021) che vede Ma stasera di Marco Mengoni guadagnare la prima posizione (+1) mentre Never Going Home di Kungs è secondo (+1) e Mille di Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti scende al terzo posto (-2). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo stabile Bad Habits di Ed Sheeran che precede We Could Be Dancing di Bob Sinclar feat. Molly Hammar (stabile al quinto posto), Higher Power dei Coldplay (sesti, stabili) e Love Again di Dua Lipa (settimo posto, +2). Completano la Top Ten Iko Iko (My Bestie) di Justin Wellington feat. Small Jam (ottavo posto, +3), La mia felicità di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti (noni, -1) e Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Ebbasta (decimo posto, +2).

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Don’t Go Yet di Camila Cabello (posizione 40), Ti amo mà di Tecla feat. Alfa (posizione 42) e ophelie di Oscar Anton (posizione 61). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].