Manuella, dal 30 luglio il singolo ‘Giostra’ che anticipa l’EP di debutto

Disponibile da venerdì 30 luglio, Giostra è il nuovo singolo della cantautrice contemporary pop di origine sarda Manuella, titletrack dell’ep d’esordio atteso nelle prossime settimane. Il brano è il perfetto biglietto da visita di un progetto discografico eclettico e travolgente, intriso di identità, mistero e passione, intimamente immerso in una sintesi di suoni e melodie eterogenee, che spaziano dalla black music al pop, dal soul alla musica elettronica.

L’artista guida ipnoticamente in un viaggio nella memoria, rievocando ricordi legati all’infanzia in un piccolo paese della Sardegna. «Ho preso i fallimenti come sbucciature alle ginocchia, i primi giorni male, poi ho riso con la crosta», dice la cantautrice che regalerà al pubblico un’ulteriore anticipazione dell’EP Giostra sabato 14 agosto in occasione del “Time in Jazz” di Berchidda (SS).

Durante la sezione Time After Time, Manuella prenderà parte al quartetto del direttore artistico Giovanni Gaias. La poliedrica artista si esibirà in un intenso live con cui trasporterà i partecipanti in una dimensione altra, ancestrale, trasparente come la sua anima e misteriosa come la sua terra.