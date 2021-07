Blind e Giaime insieme in ‘Triste’, il nuovo singolo dal 30 luglio

Da venerdì 30 luglio è disponibile Triste (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Blind & Giaime. Prodotto da SIXPM, il brano ha sonorità estive in contrasto con le parole che raccontano la delusione e il dolore di una storia d’amore finita da poco.

“Triste è nata poco dopo la fine di X Factor- racconta Blind – ma sentivo che al brano mancava ancora qualcosa e, dato che apprezzavo molto Giaime ma non lo conoscevo, ho provato a farglielo ascoltare e gli è piaciuto molto. Ha scritto quindi la strofa e siamo andati insieme in studio per ultimarlo. Da lì è nata anche una grande amicizia!”

“Il brano con Blind – aggiunge Giaime – è stata un’esperienza nuova per me, non avevo mai collaborato con un ragazzo uscito da un talent come X Factor e che tra l’altro durante il talent stesso aveva già vinto un Disco d’Oro! Guardando il programma l’avevo già notato e quando mi è arrivata la richiesta di collaborazione ero molto incuriosito.

Lavorando insieme si è creata una vibe molto giusta, che non con tutti gli artisti si riesce a respirare: c’è stato subito un grande feeling e ci siamo divertiti in studio. Il ritornello era già impostato da lui, io ho lasciato la mia strofa e ho cercato di dare un contributo dove potevo: il risultato ci piace molto!“