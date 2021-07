CampusBand 4: il vincitore assoluto è Gaetano Moragas con ‘Sullo Sfondo’

L’interprete Gaetano Moragas, la cantautrice Alessia Giachetto e la band KP sono i vincitori della della quarta edizione del CampusBand Musica & Matematica, contest rivolto a tutti gli studenti. Venerdì 16 luglio, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito della rassegna Estate Sforzesca (voluta dal Comune di Milano), si è svolta la finale con i dodici artisti selezionati. Insieme a loro, sul palco, anche Tecla Insolia e Mario Lavezzi con Cristina di Pietro e Alessandro Governatore. La serata è stata presentata da Diego Zappone di Radio Zeta.

Il vincitore assoluto che ha raggiunto il massimo dei voti è Gaetano Moragas (23 anni, Reggio Calabria). Come da regolamento, il giovane interprete ha vinto un contratto discografico per la realizzazione e distribuzione del suo inedito Sullo Sfondo con il relativo video.

“Che gioia! Che emozione! Finalmente di nuovo live su un palco pazzesco con “sullo sfondo” una cornice di storia, il Castello Sforzesco di Milano – commenta Gaetano Moragas – È proprio con il mio inedito Sullo sfondo, scritto per me da Maurizio Bernacchia e Patrizio Baù, e con la cover di Un milione di cose da dirti di Ermal Meta, che ho vinto la quarta edizione di CampusBand, esperienza magnifica che lascia un bagaglio musicale immenso”.

“Ci tengo a ringraziare infinitamente il maestro Mario Lavezzi e tutta la bella macchina di CampusBand che consiglio fortemente a tutti i miei colleghi giovani artisti. Grazie al maestro Franco Mussida, per avermi premiato ed a tutta la giuria tecnica e popolare per aver creduto in me; grazie a tutto il pubblico al quale è arrivata tutta la mia emozione e che con il suo affetto mi ha trafitto il cuore, questa per me è la più grande vittoria – continua il vincitore – Presto quindi ascolterete su tutte le piattaforme digitali “Sullo sfondo” e vedrete anche il videoclip, ed io non vedo l’ora!”

Per la categoria “cantautori”, la migliore è stata Alessia Giachetto (20 anni, Cirié – TO) che si è aggiudicata una borsa di studio presso il Centro Europeo di Toscolano di Mogol. Tra le band, KP, MAGGIO 14 e LaMed hanno ricevuto a pari merito 148 voti.