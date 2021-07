Il Tenco Ascolta fa tappa a Scandicci, ospite speciale Morgan

[CS] Nuovo appuntamento per Il Tenco Ascolta, il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra gli artisti emergenti o già presenti da tempo sulla scena italiana, offrendo uno spazio in più per consolidare il loro cammino e mostrare le loro qualità artistiche.

Giovedì 29 luglio, alle ore 21.30,Il Tenco Ascolta arriva a Scandicci (FI), al Parco del Castello dell’Acciaiolo, per la prima data del Florence Folks Festival. Ad esibirsi sul palco Cubirossi, Medemo, Ospiti autorizzati e Tingo Band

Ospite speciale della serata sarà Morgan: storico amico del Club Tenco, nonché co-presentatore di due edizioni della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco), Marco Castoldi, in arte Morgan, è un cantautore, polistrumentista, compositore e scrittore oltre ad essere fondatore dei Bluvertigo.

Il Tenco Ascolta (ITA) è un’occasione per incontrare la musica di qualità di oggi e domani, da sempre compito del Club Tenco. Non è un contest, e quindi non ci sono vincitori. In qualche caso però alcuni degli artisti che partecipano a “Il Tenco ascolta” sono invitati al Premio Tenco (la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del Club. Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso, e si è poi via via esteso in tutta Italia.

Presenta l’evento Giustina Terenzi. Il progetto avrà poi un suo seguito coinvolgendo le scuole dell’obbligo del Comune di Scandicci. Per l’acquisto dei biglietti il sito di riferimento è www.scandicciopencity.ticka.it.