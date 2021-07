I Måneskin tra i quindici artisti più ascoltati al mondo, live al Circo Massimo

[CS] I Måneskin, tra i 15 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 49,9 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali, annunciano oggi uno speciale concerto-evento nella prestigiosa e storica cornice del Circo Massimo di Roma, previsto per sabato 9 luglio 2022. Il tour nei palazzetti, programmato per quest’inverno e il prossimo anno, è ufficialmente sold out.

L’annuncio è arrivato durante l’evento di assegnazione alla band dell’onorificenza “Lupa Capitolina”, il massimo riconoscimento romano per i personaggi illustri che si sono distinti nel campo della cultura e società. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno battuto ogni record conquistando la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con il brano Beggin’ e diventando la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente nella UK Singles Chart, attualmente alla posizione #5 e #7.

Il loro ultimo video I Wanna Be Your Slave, presentato con una première mondiale su YouTube, ha ottenuto in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni, un risultato incredibile che sancisce un nuovo primato italiano sulla piattaforma. Il trionfo di questi mesi si tramuterà in un tour che vedrà la band, sui palchi europei durante l’estate 2021 e quella del 2022 ma anche nei palasport italiani. Ecco tutte le date in calendario:

MÅNESKIN LIVE

Europa 2021

Giovedì 5 agosto 2021 || Lokeren, Belgio LOKERSE FESTIVAL

LOKERSE FESTIVAL Venerdì 13 agosto 2021 || Praga, Repubblica Ceca ROCK FOR PEOPLE

ROCK FOR PEOPLE Sabato 14 agosto 2021 || Braine-Le-Comte, Belgio RONQUIÈRES FESTIVAL

RONQUIÈRES FESTIVAL Giovedì 19 agosto 2021 || Gdynia, Polonia OPEN’ER PARK

OPEN’ER PARK Sabato 4 settembre 2021 || Schijndel, Olanda PAASPOP FESTIVAL

PAASPOP FESTIVAL Sabato 11 settembre 2021 || Vienna, Austria NOVAROCK PILOT FESTIVAL

Italia – Palasport 2021-2022 SOLD OUT

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona

Europa 2022

Sabato 4 giugno 2022 || Nürburgring, Germania ROCK AM RING

ROCK AM RING Domenica 5 giugno 2022 || Zeppelinfeld, Germania ROCK IM PARK

ROCK IM PARK Venerdì 24 giugno 2022 || Haiden, Norvegia TONS OF ROCK

Italia 2022 NUOVA DATA

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo

Biglietti disponibili su vivoconcerti.com dalle ore 11:00 di mercoledì 28 luglio 2021 e dalle ore 11:00 di lunedì 2 agosto 2021 in tutte le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.