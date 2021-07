Giusy Ferreri pronta per le date live dell’estate 2021 INFO

Giusy Ferreri si prepara per gli appuntamenti live in cui incontrerà il suo pubblico quest’estate in giro per l’Italia. L’artista multiplatino – in radio con Shimmy Shimmy di Takagi & Ketra – sarà accompagnata da una band dal vivo, composta da Andrea Polidori (batteria), Will Medini (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Ecco le date confermate di Giusy Ferreri Live 2021 (Friends & Partners):

24 luglio – Castello Sforzesco di Vigevano (PV)

(PV) 27 luglio – Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI)

29 luglio – all’interno di Lazzaretto On Stage a Bergamo

30 luglio – all’interno della Notte Rosa – Misano Adriatico (RN) (ingresso gratuito con prenotazione)

(RN) (ingresso gratuito con prenotazione) 31 luglio – Corso Trento a Ladispoli (RM) (ingresso gratuito con prenotazione)

(RM) (ingresso gratuito con prenotazione) 6 agosto – Piazza Vittorio Veneto di Sammichele di Bari (BA)

(BA) 9 agosto – Porto Turistico di Procida (NA)

(NA) 16 agosto – Lungomare di Strongoli (KR)

(KR) 28 agosto – Foro Festival Piazza Italia di Carmagnola (TO)

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e su www.friendsandpartners.it.