Letizia Onorati, dal 25 luglio il nuovo album dell’ambasciatrice del jazz italiano

[CS] In uscita venerdì 25 giugno il nuovo album di Letizia Onorati, Con i miei occhi, prodotto da Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei digital store da Believe. È il terzo disco per la cantante leccese, ambasciatrice del jazz italiano a tinte rosa, che torna a distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico con una raccolta di brani che consente al suo linguaggio musicale di parlare tutte le lingue dell’anima.

Special guest d’eccezione è il cantautore Fabio Concato, per cantare insieme a Letizia la sua bellissima Festa di mare. Frutto anche di un presente che ha messo tutti alla prova, Con i miei occhi si è presentato da subito come una bussola, nella vita di Letizia:

Per me una certezza è sempre stata la musica, da ascoltare, suonare, scrivere e soprattutto cantare, una pozione magica salvifica, congiunzione perfetta tra emotività e razionalità, resiliente, audace. Quasi come per un bisogno primario, ho deciso di partire dall’ incertezza, da questo momento storico che mai nessuno avrebbe potuto immaginare per ripercorrere questo ponte, per rivivere la bellezza così com’è per me. Per rivivere e vivere tutto con i miei occhi.

Letizia Onorati