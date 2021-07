FootballRock Live posticipato al 2022, rimborso dei biglietti

Helga Leoni Presidente e Founder FootballRock, le Onlus Insuperabili, Frida Friend’s, Condivivere, Cuamm- Medici per l’Africa, Radio 105, il direttore Artistico Saturnino, la direzione Casting Maya Sound, il coordinamento Calciatori Letterio Pino, comunicano che il concerto//evento charity FootballRock Live in programma il 24 agosto all’arena civica Gianni Brera di Milano è posticipato al 2022. La nuova data dell’evento sarà comunicata nei prossimi giorni.

“L’instabilità dello scenario epidemiologico legato al Covid – 19 nuovamente diffuso a livello nazionale non ci consente di svolgere l’evento in tranquillità – dichiara Helga Leoni – Il nostro è un concerto charity ben preciso, che coinvolge anche soggetti fragili e vulnerabili e in questa situazione non è possibile garantire la loro massima tutela. Ecco perché bbiamo deciso di accogliere la richiesta dello spostamento del concerto//evento.

Tengo anche a dire che i biglietti saranno rimborsati e NON saranno sostituiti con i voucher. Un ringraziamento anche da parte degli Insuperabili e delle onlus, a tutti gli artisti, calciatori e calciatrici che hanno aderito, noi non ci fermiamo, anzi stiamo già lavorando per la prossima edizione, e ci diamo appuntamento all’anno prossimo”.

Per il rimborso dei biglietti maggiori informazioni sul sito di Ticketmaster