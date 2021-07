Discovering Simo, dal 24 luglio Simona Ventura su Real Time

[CS] Dal 24 luglio, ogni sabato alle 15:40 su Real Time, arriva la nuova edizione di Discovering Simo, il viaggio tra le passioni di Simona Ventura alla scoperta di piccole e grandi storie e soprattutto delle eccellenze del territorio, alcune note e consolidate, altre in ascesa e più nascoste.

Anche in queste nuove puntate, Simona si metterà in gioco per farci conoscere la regione in cui è nata, l’Emilia Romagna: da Parma e Piacenza passando per Modena, fino a Faenza, Cesenatico, Rimini e Santarcangelo, per poi chiudere in bellezza nei luoghi della sua infanzia: Bologna e l’Appennino Tosco-Emiliano.

Proprio l’esperienza in queste terre porterà Simona a conoscere realtà importanti oltre a riscoprire luoghi e persone a cui lei è molto legata, con un’attenzione speciale per le figure femminili, il loro modo di innovare e fare impresa, rispettando l’ambiente che le circonda.

Non mancherà l’appuntamento con la cucina: Simona si cimenterà insieme a sua mamma Anna e alla sorella Sara nella preparazione di piatti tipici in location suggestive. Nel suo viaggio, incontrerà anche amici noti (tra cui Mirko Casadei, Rosa Fanti, Gene Gnocchi, Gianluca Pagliuca, Alessandro Ristori) pronti ad accoglierla a casa propria.

Discovering Simo è prodotto da Si.Ve con la produzione esecutiva di Addictive Ideas per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Le puntate saranno disponibili in anteprima streaming ogni settimana dal 17 luglio su discovery+.