Danti, ‘Mandala’ è il singolo-mantra per la ripartenza

Si intitola Mandala (Elektra Records/Warner Music Italy) il nuovo singolo in radio e in digitale – di Danti insieme a Boro Boro, Alboroise e Chesca. A distanza di un anno da Liberi feat. Raf e Fabio Rovazzi, l’hitmaker torna con un pezzo ipnotico che vuole essere un mantra pieno di influenze per la ripartenza.

Un inno alla musica alla leggerezza, come lo sintetizza Danti. «Il brano è nato in un momento difficile per tutti, l’ho scritto mosso dal desiderio di tornare a fare musica insieme. Ed insieme cantiamo la speranza di tornare alla vita che avevamo prima di questo periodo complicato che ha fermato il mondo e diviso le persone. Quello che mi auguro e che auguro a tutti è di rivivere quelle sensazioni ed emozioni che nel bene o nel male ci sono mancate».

Interessante anche la scelta di collaborare con Boro Boro, Alborosie e Chesca, tre artisti geograficamente lontani ma uniti nel nome della musica: «Ho voluto Boro Boro perché lo reputo un astro nascente della scena italiana, mi piace molto il suo approccio alla musica e lo trovavo in linea con le sonorità del pezzo. Alborosie lo seguo da sempre, sono super fan dai tempi di Soul Pirate e per me è un onore averlo in una mia traccia. Ho scelto Chesca perché sono rimasto colpito dal suo singolo con Offset; sentendo Mandala ha abbracciato completamente il progetto e accettato di partecipare, chiudendo questo giro del mondo tra Italia, Giamaica e Porto Rico».