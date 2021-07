AirPlay radio: Fedez, Lauro e Berti ancora in vetta, secondo Mengoni

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 29.2021 (dal 16 al 22 luglio 2021) che vede confermato sul gradino più alto Mille di Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti seguito da Ma stasera di Marco Mengoni (secondo, +2) e Never Going Home di Kungs (terzo posto, +3). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione troviamo Bad Habits di Ed Sheeran (quarto, +1), quindi We Could Be Dancing di Bob Sinclar feat. Molly Hammar (quinto posto, +3), Higher Power dei Coldplay (sesto posto, -4) e We Are The People di Martin Garrix feat. Bono & The Edge (settimo posto, -4). Completano la Top Ten La mia felicità di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti (ottavo posto, +6), Love Again di Dua Lipa (nona, -2) e Mohicani dei Boomdabash & Baby K (decimo posto, -1).

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Latte+ di Achille Lauro (posizione 26), Wrecked degli Imagine Dragons (posizione 36) e I Wanna Be Your Slave dei Måneskin (posizione 46). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].