Aka 7even, dal 3 agosto ‘Etate Loca Tour’ INFO & DATE

[CS] Aka 7even, dopo aver ottenuto la certificazione di doppio disco di platino per il suo brano Mi Manchi ed essere arrivato in finale ad Amici20, annuncia le date dell’Estate Loca Tour, la tournée estiva in cui la data di Martina Franca (TA) è già sold out.

Gli show, prodotti da Vivo Concerti, si terranno con il seguente calendario:

3 agosto Sammichele di Bari (BA), Sammichele Music Festival

(BA), 11 agosto Amendolara (CS), Festival Amendolara

(CS), 13 agosto Acri (CS), Anfiteatro Comunale

(CS), 16 agosto Diamante (CS), Teatro dei Ruderi di Cirella

(CS), 18 agosto Martina Franca (TA), Ateneo Bruni SOLD OUT

(TA), 28 agosto Catania , Villa Bellini

10 settembre Moncalieri (TO), Ritmika Festival

(TO), 15 settembre Lanciano (CH), Parco Villa delle Rose

L’artista racconta così il ritorno ai live: «In questi mesi ho già avuto modo di incontrare il pubblico in diverse occasioni, ma l’idea di farlo finalmente con un live è entusiasmante: sarà un set speciale, carico di adrenalina ed energia. Il live è la mia dimensione naturale, quella in cui so di poter maggiormente stupire e coinvolgere i miei fan. Non vedo l’ora di ricominciare a girare l’Italia per incontrare finalmente tutti e per avere la possibilità di far vivere al mio pubblico quella che prometto sarà una vera e propria esperienza. Finalmente Aka 7even troverà anche il suo spazio dal vivo.»