Seat Music Awards 2021, il 9 e 10 settembre all’Arena di Verona INFO

[CS] Nella calda estate delle ripartenze e dei live, torna uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale: i Seat Music Awards. Dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici (certificati tra giugno 2020 a settembre 2021). Le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con i quali hanno raggiunto i traguardi ORO, PLATINO e MULTIPLATINO, e per i singoli il traguardo del MULTIPLATINO.

I Premi della Musica italiana sono pronti a riconquistare l’Arena di Verona con tre grandi appuntamenti in diretta su RAI 1: il 9 e 10 settembre in prima serata condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e il 12 settembre dalle ore 16 in compagnia di Nek.

I biglietti per assistere all’evento SEAT MUSIC AWARDS sono in vendita su www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.