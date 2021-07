Peter White: il singolo estivo è ‘Notti Amarcord’ con gli Zero Assoluto

Dopo aver Narghilè, Rosé e Gibson Rotte, Peter White torna con gli Zero Assoluto nel singolo Notti Amarcord (Sony Music/Epic Records Italy) che racconta la spensieratezza di una notte di mezza estate. Come l’idea di un settembre che incombe ricorda che l’estate non durerà per sempre e rovina la bellezza di un momento, così il pensiero di un amore ormai finito si insinua e porta un sorriso amaro.

«Notti Amarcord è un brano spensieratamente malinconico. – racconta Peter White – Ogni canzone ha bisogno del proprio quadro temporale e io, Matteo e Thomas (Zero Assoluto) non abbiamo mai avuto dubbi sul periodo di rilascio: luglio. Nel centro dell’estate, come il fulcro della leva oscillante tra felicità e nostalgia, lì si trova Notti Amarcord: tra la solitudine e l’amore, tra una notte afosa in città che non fa dormire e un tramonto pittoresco da qualche altra parte nel mondo. È possibile vivere nel passato? No. Ma a volte è utile una canzone del genere per rendersene davvero conto.»

Gli Zero Assoluto parlano così del nuovo brano: «Capita certe sere di non avere aspettative, e che proprio quelle sere diventino notti speciali nella loro normalità e che poi non si scordano più. Sono quelle notti in cui “si sta facendo tardi e tutti dormono, tutti ma noi no” e diventano così indimenticabili da rimanere lì, immobili, tatuate per sempre nella nostra bacheca dei ricordi. Scrivere con Peter è stato semplice, naturale e intenso.

Ci assomigliamo nell’approccio, nel giocare con le parole che diventano immagini e in un amore incondizionato per tutto ciò che è quotidianità. La nostra speranza è che questa canzone, che esce in piena estate, possa diventare un raccoglitore emotivo di tutte quelle notti che finalmente abbiamo ricominciato a vivere e che vivremo.»