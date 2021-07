Mydrama, il nuovo singolo ‘Uh La La’ è con Vhelade

Dopo Le luci feat. Dani Faiv e Tocca a me di Federica Carta, dal 16 luglio è disponibile il nuovo singolo di Mydrama dal titolo Uh La La (Columbia Records/Sony Music Italy) arricchito dal feat. internazionale di Vhelade. Esotico, estivo e con un ritornello che resta impresso nella mente, il brano racconta la voglia di stare bene, vivere il momento e ottenere ciò che si desidera.

«“Uh La La” riprende il filone de “Le luci” per rappresentare altre esperienze della mia vita, in cui la chiave di volta è la spensieratezza, un’arma fondamentale per superare le delusioni sentimentali – racconta Mydrama – «La parte essenziale del pezzo è il legame tra la lingua italiana e quella francese, una fusione che costituisce un passo importante verso l’internazionalità del mio progetto musicale.

L’obiettivo è quello di interagire, integrare e mescolare lingue, usanze, costumi e suoni provenienti da culture diverse. Vhelade, che in questo brano è la mia spalla e colei che mi fa rialzare dalle delusioni, ha reso possibile tutto ciò».