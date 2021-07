Pianista Indie pubblica il singolo ‘Ciao’ e apre i concerti di Bugo DATE

[CS] Ciao è il nuovo brano di Pianista Indie, presentato in anteprima in apertura al concerto di Bugo del 15 luglio. Il singolo prosegue il filone narrativo dell’artista, un cantautorato adulto e riflessivo che esplora tutte le sfumature dell’animo umano.

“Ho scritto Ciao seduto al pianoforte una mattina alle 6 dopo una notte insonne – spiega Pianista Indie – È una canzone non voluta, non pensata, non programmata, non desiderata, è una non canzone. La donna di cui racconto nel testo non esiste, è la mia anima. Ma se preferite immaginarla donna, immaginatela bellissima.”

Il video, diretto da Pierluigi Patella, riprende il progetto iniziato con Kubrick che ambisce a sintetizzare in immagini e sonorizzazioni le diverse fasi della vita. Le immagini sono estratte da primo capitolo del film “Life” la cui colonna sonora è stata interamente curata da Pianista Indie.

Pianista Indie aprirà Bugo in tutti i suoi concerti, di seguito le date del tour:

15.07 – Roma – Eur Social Park

– Eur Social Park 16.07 – Acquaviva delle Fonti (BA) – Distorsioni Sonore Festival

(BA) – Distorsioni Sonore Festival 18.07 – Segrate – Circolo Magnolia

– Circolo Magnolia 31.07 – Coriano (RN) – Notte Rosa

(RN) – Notte Rosa 13.08 – Ceglie Messapica (BR) – Ceglie Summer Festival

(BR) – Ceglie Summer Festival 15.09 – Torino – Spazio 211