Play:Fair, sul palco per il pianeta Vicario, Populous ed Epoque

[CS] Al via il 17 luglio da Milano e dall’Italia l’iniziativa Play:Fair, una mobilitazione in chiave musicale in vista della Global Week 2021 #Act4SDGs dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro temi come l’ingiustizia climatica, la povertà e ineguaglianza, la parità di genere e la necessità di implementare un sistema alimentare sostenibile per tutti.

Dalle 18:30 alle 20:30, due ore di musica in un format ibrido, tra esperienza fisica e in diretta streaming, con artisti, attivisti ambientali e sociali e decision makers per incoraggiare le persone a compiere azioni concrete, seguendo l’hashtag #turnitaround per il popolo e il pianeta.

Ad animare il concerto ci saranno Margherita Vicario, ambasciatrice italiana del movimento globale Keychange, il dj Populous ed Epoque, artista di origine congolese ma cresciuta in Italia, che si distingue per i suoi testi in cui convivono lingue e sonorità diverse, passando da francese, italiano e lingala.

Play:Fair anticipa la Global Week per #Act4SDGs tenuta dall’Assemblea Generale ONU che ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle azioni collettive e ricordare ai leader mondiali che i popoli di tutto il mondo stanno facendo la loro parte, aspettandosi segnali di progresso decisivi sia per loro ma anche per il pianeta.