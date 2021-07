JÄGERMUSIC LAB 2021: la nuova edizione a Milano, tutte le fasi

Dopo l’edizione del 2019, torna lo JÄGERMUSIC LAB, format per i nuovi talenti della musica elettronica che Jägermeister ha riconfermato per la quarta volta. Con la nuova edizione non possono mancare importanti novità. Dopo tre anni consecutivi a Berlino, lo JÄGERMUSIC LAB si sposterà per la prima volta nella capitale italiana della musica: Milano.

Musica e arte si sincontrano insieme nel rituale del SAVE THE NIGHT, progetto internazionale finalizzato al sostegno del mondo della notte e destinato direttamente al finanziamento dello sviluppo di nuovi progetti creativi e di artisti in tutto il mondo che hanno mantenuto viva la night life attraverso il loro lavoro.

Il concept avrà il proprio spazio in Italia allo SPAZIO PERGOLESI, dove sarà predisposta un’installazione artistica e musicale che prende spunto dall’album TO THE OTHER SIDE del duo di dj italiani The ReLOUD. L’installazione, pensata e progettata da Sergio Pappalettera sarà aperta al pubblico per l’intera durata dell’Accademia.

LE FASI DI JÄGERMUSIC LAB 2021

Le candidature per gli aspiranti allievi con conoscenze ed esperienza in produzione di musica elettronica sono aperte dal 30 giugno. Per partecipare ai dieci giorni di accademia ci si può iscrivere sul sito, descrivendo le proprie abilità e preferenze sonore.

A seguire, un team di esperti del settore tra cui produttori, giornalisti e personalità del mondo della musica analizzerà le candidature e selezionerà i 20 profili che rispecchieranno al meglio l’anima del MEISTER, invitandoli i primi di settembre ad una giornata di colloqui, al termine della quale verranno definitivamente scelti i 10 migliori concorrenti.

Dal 2 al 9 ottobre 2021 i ragazzi selezionati verranno invitati a partecipare all’accademia (lezioni sulle tecniche di produzione e lo scenario musicale, live test) con gli insegnanti di MAT Academy e dagli ospiti. Infine, la prova finale il 9 ottobre 2021 , con una giuria di esperti, composta dai fondatori della MAT Academy, giornalisti e alcuni degli ospiti che valuterà le performance live decretando il nuovo MEISTER 2021.

In palio un contratto di booking ETRURIA BEAT RECORDS oppure ASIAN FAKE, e la WAVESKIN RECORDS della MAT ACADEMY. Inoltre, come per le edizioni precedenti, il vincitore verrà inserito nelle line up dei migliori festival italiani come KAPPA, MOVEMENT, Social Music City, RoBOT, Decibel quando nuovamente disponibili.

Anche per questa edizione, per documentare l’indimenticabile esperienza milanese, verrà registrata un’inedita docu-serie che andrà in onda in quattro puntate – disponibili sul sito di Jägermeister Italia e sul canale ufficiale di YouTube – narrato da uno speciale host che racconterà le intense giornate, le attività, i live dei ragazzi e degli ospiti.