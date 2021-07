Lugocontemporanea: la 17esima edizione dal 20 al 22 luglio, i protagonisti

È in programma dal 20 al 22 luglio la diciassettesima edizione della rassegna estiva Lugocontemporanea, che vede come ospite speciale il chitarrista e compositore statunitense tra i più influenti dell’attuale scena contemporanea Bill Frise. In trio presenterà Valentine, l’album che ha vinto il referendum di Musica Jazz “Top Jazz 2020” nella categoria “Disco internazionale dell’anno”.

Oltre a Frisell, tanti gli ospiti in cartellone provenienti da mondi artistici diversi, tra i quali il tap dancer Guillem Alonso con il vibrafonista Pasquale Mirra, il gruppo Don Karate di Stefano Tamborrino dr, con Pasquale Mirra vibr, Simone Graziano piano + Paolo Pinaglia visual, il progetto elettronico Nuova Superficie di Enrico Malatesta e Giovanni Lami, la regista teatrale Chiara Guidi con gli Allievi dell’Istituto di Arte Applicata Iraa Societas.

Spazio anche a poesia, danza, teatro e visual art con il tema dell’edizione 2021 è A Distanza [l’epidemia all’isolamento]. E a introdurre le esibizioni artistiche saranno i dibattiti curati anche da UNESCO Giovani ed Educaid. Tutti gli eventi sono gratuiti, fatta eccezione per l’esibizione del Bill Frisell Trio per cui sono aperte le prevendite sul sito www.lugocontemporanea.it , dove è possibile trovare anche il programma completo della rassegna.

Anche quest’anno Lugocontemporanea è dedicata alla memoria di Franco Ranieri, il socio fondatore scomparso il 23 marzo 2020, la mente visionaria che ha regalato al territorio (e non solo) tante idee costruttive e che ha saputo infondere il senso della comunità e tanta bellezza.