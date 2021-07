Giffoni Music Concept, dal 21 al 31 luglio con i protagonisti della musica CAST

La musica italiana torna al Festival di Giffoni con il Giffoni Music Concept, organizzato da MNcomm, che dal 21 al 31 luglio animerà il Festival con gli incontri speciali della musica dal vivo. A presentare le serate torna – per il secondo anno consecutivo – il conduttore Nicolò De Devitiis, che accompagnerà i giffoners alla scoperta della migliore musica italiana del momento.

Il programma musicale coniugherà momenti live e una serie di incontri con alcuni degli artisti che si esibiranno la sera in Piazza Fratelli Lumière. Un ritorno attesissimo quello della musica live, una ripartenza nel rispetto delle regole vigenti con 1.000 posti contingentati per un cast con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano che ha voluto fortemente essere presente in questo periodo difficile per l’intera scena. Fra gli ospiti artisti come Gazzelle (22 luglio), Carl Brave (24 luglio), Clementino (25 luglio) e Aka 7even (23 luglio).

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti live del Giffoni Music Concept:

21 luglio Street Clerks

22 luglio Gazzelle , Mobrici e Giuse The Lizia

23 luglio Aka 7even , Pierpaolo e Deiv

24 luglio Carl Brave

25 luglio Clementino , Alessandro Siani e gli allievi del Conservatorio di Milano per una serata a Pino Daniele, promossa da Sedici Modi di Dire Ciao

26 luglio Diodato e Greta Zuccoli

27 luglio La Rappresentate di Lista , Random e Ginevra

28 luglio Franco126 e The Jab

29 luglio ColapesceDimartino e Folcast

30 luglio Sottotono e Andrea Sannino

31 luglio Noemi e i Viito