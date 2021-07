Biondo, il nuovo singolo è ‘Garçon’ insieme a Shade: “Ho ritrovato me stesso”

Si intitola Garçon il nuovo singolo di Biondo che vede la collaborazione dell’amico e collega Shade che ne firma il testo con Luca Saccone. Composta da Angelo Licco, Enrico Maria Romano, Andrea Damante e prodotta da Erre Angio, la traccia si presenta come un brano introspettivo che nasce dalla voglia dell’artista di raccontare se stesso e i pensieri e le esperienze vissute negli ultimi anni. Il singolo non è quindi solo il primo passo di una nuova era musicale ma anche il primo capitolo di una nuova vita.

«Paradossalmente durante il periodo pandemico ho ritrovato me stesso – racconta Biondo – Dopo un periodo in cui sentivo di essere sul punto di perdermi, ho avuto tempo per pensare e ripartire da zero. La frase che si ripete nel brano “non chiamarmi più garçon” non fa solo riferimento alla storia d’amore tossica raccontata nel pezzo, ma al mio percorso di crescita umano e musicale, il mio passaggio da “garçon” (ragazzo) a uomo».

Non ho tempo per chi giudica, e forse sono io il problema, ma tu non sei la soluzione, non chiamarmi per nome, non chiamarmi Simone, non chiamarmi.

BIONDO