Radio Bruno Estate, 12 e 14 luglio 2021: il cast completo delle due serate sold out

Sono stati sufficienti pochi minuti per polverizzare i mille biglietti in prevendita di ciascuna delle due serate del Radio Bruno Estate, in scena in Piazza Roma a Modena il 12 e 14 luglio. La capienza è stata ridotta in conformità con le misure di sicurezza previste dalla legge. Per chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto, resta lo schermo: lo show viene trasmesso in diretta televisiva sui canali 71 e 256 del digitale terrestre, sulla App di Radio Bruno scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e in streaming sul portale www.radiobruno.it.

Presentate da Enzo Ferrari e Barbara Pedrotti, le due serate del Radio Bruno Estate 2021 vedono sul palco un cast ricchissimo di artisti per tutti i gusti. Ecco tutti gli ospiti annunciati suddivisi per serata (inzio alle ore 20:00):

Lunedì 12 luglio

Baby K

Boomdabash

Bugo

Deddy

Dotan

Elettra Lamborghini

Emma Muscat, Alvaro De Luna e Astol

Federica Carta e Mydrama

Gaudiano

Gio Evan

Il Tre

Nek

Paolo Belli

Rocco Hunt e Ana Mena

Sangiovanni

Shade

Sottotono

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri

Mercoledì 14 luglio

Aiello

Aka 7even

Annalisa

Ernia

Federico Rossi

Fred De Palma

Gaia

Irama

J-Ax e Jake La Furia

Lil Jolie

Madame

Mahmood

Mr. Rain

Noemi

Rkomi

Tancredi

The Kolors