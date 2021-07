NUMB, il nuovo singolo è ‘Bello’ in radio e digitale dal 9 luglio

Da venerdì 9 luglio è in radio e in digitale Bello (Altafonte Italia), il nuovo brano del talento pop NUMB mixato e masterizzato da Frankindeed. Il brano elettro-pop dosa gli ingredienti con piacevolezza accompagnando l’ascoltatore in una magica serata estiva davanti a un aperitivo e un tramonto. La canzone parla di una relazione terminata ricordando tutto il bello che è stato vissuto e, nonostante la malinconia per la fine della storia, la consapevolezza che ci saranno ulteriori amori altrettanto “belli”.

NUMB, all’anagrafe Umberto Pretto, 22 anni, è un’artista con una passione innata per la musica. Muove i suoi primi passi nella scena musicale con il rap spostandosi successivamente al pop perché come spiega l’artista “è ciò che mi fa sentire più vivo cantando pop, è ciò che dà valore alla mia voce e questo mi fa andare a mille e con tanta voglia di fare”.

Nel suo percorso NUMB ha all’attivo anche la collaborazione con Mambolosco, nel brano Notte da Leoni (oltre 500 mila ascolti su Spotify) e, prima di Bello, aveva pubblicato Mi fai ancora male prodotto da 2nd Roof. Attualmente l’artista è al lavoro su nuovo progetto discografico e ha in programma diverse altre attività musicali.