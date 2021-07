Top of The Music, primo semestre 2021: Sangiovanni primo negli album, Måneskin secondi

[CS] Non si arresta il dominio del repertorio locale nella Top of The Music, che chiude il primo semestre (week 1-26/2021) con le top ten Album e Singoli interamente caratterizzate da titoli italiani, confermando il trend inaugurato nel 2020. Tra gli Album (fisico + download + streaming premium) al primo posto c’è Sangiovanni con l’omonimo progetto, seguito dai Måneskin con Teatro d’ira – Vol. I e in terza posizione Capo Plaza con Plaza. Nei primi 20 posti della classifica solo due titoli sono internazionali.

La classifica dei Singoli (download + streaming premium) è guidata dalla hit sanremese Musica Leggerissima di Colapesce & Dimartino, che ha dominato la vetta della Top of The Music per 7 settimane consecutive. Al secondo posto c’è La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo, seguito da Malibù di Sangiovanni.

Scalzano Caparezza – al terzo posto con Exuvia – e Harry Styles – in seconda posizione con Fine Line – i Måneskin, che si aggiudicano la vetta della chart Vinili con Teatro d’ira – Vol. I.

Secondo i dati GfK il mercato a volume nei primi sei mesi del 2021 ha continuato a correre. Oltre alle forti percentuali dello streaming – che a livello di consumi premium ha visto un’impennata del 52% – per un totale di crescita del segmento del 30%, dopo il pesante impatto del 2020 si registra anche una ripresa del fisico, che segna un +59,4% trainato anche dai risultati del vinile.