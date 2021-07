Levante: ‘E questo cuore non mente’ è il nuovo romanzo, al via il tour estivo

La penna raffinata, che sa scavare nell’intimo femminile senza retorica e lontano dai cliché, è la stessa delle canzoni anche se svestita della musica. Eppure, Levante non perde un grammo di personalità e la sua “voce” emerge anche dalla pagina scritta. Non è un caso se gli hashtag che usa più spesso nei sui post social sono #levantecanta, #levantescrive e #levantesuona: tre frasi minime per altrettante anime artistiche.

E la cantautrice, in partenza con il tour estivo e in radio con il singolo Dall’alba al tramonto, si sdoppia ed è anche la libreria con il suo terzo romanzo E questo cuore non mente (Rizzoli), che si è guadagnato la ristampa dopo solo una settimana. “Abbracciamoci come si può per adesso… con i libri in mano, con la musica a tutto volume“, scriveva Levante prima di raccontare il suo libro in una serie di appuntamenti dal vivo e online.

In questa terza fatica editoriale, Claudia racconta di Anita, giornalista di successo ma con il cuore infranto dopo l’ultima relazione rivelatasi un disastro. Marco – il nome del lui in questione – è di quegli uomini insapore che sanno, però, fare malissimo e la protagonista lo sa bene, eccome, ricordandone ogni dettaglio. Così, inseguire Anita nei suoi pensieri è un labirinto intricato eppure, a tratti, così noto, così familiare. Unico e riconoscibile.

A pesare sulla coppia è il silenzio che come piombo intriso di risentimento non lascia scampo. È essere nell’occhio del ciclone, al centro del quale tutto pare calmo mentre la tempesta, l’ennesima, infuria a pochi passi destinata a investirci. E, allora, si torna lì dentro, al cuore. Perché questo cuore non mente.

Foto in copertina di Alessandro Treves