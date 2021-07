Dani Faiv torna con il singolo ‘Anno Zero’: “Il mio pezzo più serio e difficile”

Anno Zero è il nuovo singolo del rapper Dani Faiv, disponibile in tutte le piattaforme digitali (Columbia/Sony Music) e accompagnato dal videoclip ufficiale nato da un’idea di Dani scritta insieme a Mauro Russo, regista del video. Prodotto da Strage, Anno Zero è un pezzo hardcore, in cui tecnica e contenuto trovano il perfetto equilibrio, non solo punchlines fini a se stesse ma anche importanti tematiche sociali, mondiali e nostrane: dall’omicidio di George Floyd al crollo del Ponte Morandi, dall’esplosione nel porto di Beirut al cambiamento politico del nostro paese. Un brano attuale, sincero che, senza mezzi termini, va dritto al punto senza alcun indugio.

«È un pezzo un po’ difficile, è il più serio che ho fatto in tutta la mia carriera – racconta Davi Faiv – È diviso in due parti. La prima è un elenco delle disgrazie del 2020, la seconda vuole essere uno spot motivazionale ad andare avanti, a ricominciare… dall’anno zero. È un po’ anche il mio viaggio, la mia ripartenza insieme a Strage e Kanesh… quindi “anno zero” era il titolo giusto».

L’anno zero, per tutti

E ci siamo ancora dentro

Somiglia a un taglio con la carta

Profondo e lo senti dopo

Se esci, regala un motivo per ripartire

A chiunque incontri là fuori

Intanto preghiamo

Anno zero, 20-20, ah.