‘M4FT’ è il progetto di debutto di Venis prodotto da 47Milano

Da venerdì 9 luglio è disponibile M4FT, primo progetto solista del trapper Venis, prodotto da 47Milano di cui vengono rese disponibili in streaming e download le prime 5 tracce in attesa del full album a settembre. Il disco viene presentato in anteprima mercoledì 9 luglio presso il RAID di Milano a URBAN CLASS, con Sgamo e Riccardo Primavera.

Il titolo M4FT si ispira allo slogan Gears For Futuristic Teenagers del brand Human Made di Nigo e racchiude quello che il disco vuole essere: un contenuto facile affiancato a un’estetica moderna che guarda al futuro, strizzando l’occhio mondo della moda.

Venis – vero nome Vinicio Mettifogo, vicentino classe 1998 – riesce ad essere efficace e personale in questo suo primo capitolo, affiancato da un sound hyper pop/trap ed euromusicper niente scontato e per certi versi inedito nel panorama italiano. Il tutto prodotto da 47Milano e mixato e masterizzato da AudioXL Milano. All’interno del disco due featuring con i compagni e amici del collettivo 47Milano, Tome e Rico Rua.